شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كيف يفكر الأهلي فى خريطة الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم ينتظر النادى الأهلي طويلاً لبدء التحرك سريعاً لإتمام صفقات الصيف، رغم أن ميركاتو الشتاء انتهى منذ أيام قليلة، وبدأ مسئولو القلعة الحمراء التفكير بجدية فى حسم صفقات الصيف مُبكراً، وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالى:

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ويختتم فريق الأهلى اليوم، الأحد، استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام طلائع الجيش غدا فى الجولة السابعة عشرة للدورى الممتاز، والتى يخوضها الأحمر بحثا عن مواصلة رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز خلال 13 مواجهة خاضها حتى الآن، بينما يسعى الفريق العسكرى إلى الخروج بنتيجة إيجابية تساهم فى تعديل وضعه بجدول الترتيب.

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ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا عقب مران اليوم، وتشهد قائمة المباراة عودة رامى ربيعة الذى غاب عن لقاء بيرامديز الأخير للإيقاف، فيما يستمر غياب رمضان صبحى لعب الفريق الذى مازال يواصل خوض البرنامج التأهيلى للتعافى من إصابته الأخيرة بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها منتصف ديسمبر الماضى وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجارى.

من جهته أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، للنادى الأهلى، أهمية المباريات التى تنتظر الفريق فى فبراير الجاري، والتى يتطلع خلالها الجهاز الفنى لتحقيق أهدافه على كافة المستويات.

وقال سيد عبد الحفيظ، فى تصريحات للموقع الرسمى بالنادى الأهلى، «بالتأكيد نتعامل مع كل مباراة على حدة، والجميع يدرك جيداً أهمية المباريات التى تنتظرنا هذا الشهر، سواء على المستوى المحلى أو الإفريقي، وأيضا موقعة السوبر المحلى التى نسعى للفوز بها وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء».

وأضاف عبد الحفيظ أن لاعبى الأهلى لديهم رغبة شديدة فى إسعاد جماهيرهم هذا الموسم بحصد الألقاب والتواجد على منصات التتويج، مؤكدًا أن الجهاز الفنى يثق بشدة فى قدرات اللاعبين ورغبتهم فى الحفاظ على مسيرة البطولات.