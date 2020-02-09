شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المكس..7 أرقام لـ حرس الحدود والجونة بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى حرس الحدود والجونة، المحدد لها الخامسة مساءً على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة الـ 17 بالدورى الممتاز، ويطمح الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشرى فى تصحيح الأوضاع بعد الخسارة الأخيرة أمام الزمالك بنتيجة 2 / 0، بينما يسعى الجونة لمواصلة سلسة الفوز بعدما ألحق الهزيمة بوادى دجلة بهدف نظيف فى نفس الجولة.

يبدو أن كلا الفريقين يتميز باللعب النظيف، حيث لم يتم إشهار أى بطاقة حمراء لأى لاعب من كلا الفريقين منذ إنطلاق المسابقة. و حرص طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود على مطالبة لاعبيه بضرورة استعادة نغمة الانتصارات أمام منافس قوى يملك نفس رصيدهم من النقاط.

ومن المتوقع أن يخوض فريق حرس الحدود مواجهة الجونة بتشكيل مكون من: "أحمد السعدني و عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومصطفى مارسيلو و مصطفى جمال وأحمد فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة و أنطونى لوكاسا "توني".

أما التشكيل المتوقع للجونة أمام الحدود مكون من : "إسلام طارق - باسم علي – محمد نجيب – لؤى وائل - جوناثان أنجويم - سيرج أكا – أكرم توفيق – إسلام محارب – عمرو بركات - أحمد ياسر ريان – عمورى".

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يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على المقاصة ثم وادى دجلة ضمن خطة الصعود للمربع الذهبى للمسابقة.

ويرصد اليوم السابع 7 أرقام لـ " حرس الحدود و الجونة " في الدورى الممتاز بالجدول التالى :