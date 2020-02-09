شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى مطلوب فى الدوري السعودي بعد قرار الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عرضاً جادا من أحد أندية الدورى السعودى للانتقال إلى صفوفه خلال انتقالات الصيف المقبلة، لينضم العرض السعودى للأندية التى تلقاها الحارس الدولى من عدة أندية محلية وخارجية خلال الأيام الماضية، وتحديداً عقب إعلانه الرحيل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

ولم يشارك شارك شريف إكرامى مع الأهلى منذ فترة طويلة، كما أن النادى لم يُجدد عقده حتى الآن رغم أنه ينتهى بعد أشهر قليلة، الأمر الذى جعل الحارس الدولى يُعلن الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

وكيل لاعبين يقدم عرضا سعوديا لشريف إكرامى

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن أحد وكلاء اللاعبين تحدث مع شريف إكرامي مؤخراً وعرض عليه الانتقال لأحد الأندية السعودية، ولم يبت حارس الأهلي فى هذا العرض، مُنتظراً المفاضلة بينه وبين العروض الأخرى من أجل اختيار الأنسب له إذا رحل بالفعل عن القلعة الحمراء.

شريف إكرامى أعلن رحيله عن الأهلي فى رسالة وداع مؤثرة عبر تويت قال فيها، "بعد مشوار امتد أكثر من 23 عاما ناشئا ولاعبا بالفريق الأول ومع اقتراب نهاية تعاقدى الحالى، استخرت الله فى اتخاذ أحد أهم قراراتى وأصعبها داخل النادى الأهلى والتى بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التى أكن لها كل احترام ولما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف".

قنبلة شريف إكرامى بشأن الرحيل عن الأهلي

وأضاف، 23 عاما اعتدت فيهم على تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعة فى كرة القدم أكثر من متعة المباريات والمشاركة فيها حاملا شعار الأهلي، وظل هدفى خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق والصبر منتظرا فرصة حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبة".

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وأتم "بنهاية الموسم الحالى ينتهى دورى كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتى أرحل من الباب الكبير، مرفوع الرأس، فخورا بما حققته، باحثا عن تجربة وتحدى جديدين، وسأظل دائما ممتن لهذا الكيان وفخورا بانتمائى له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله فى كل شيء، وأعود إليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار".

ورغم إعلان شريف اكرامي قراره بالرحيل عن الاهلي بنهاية الموسم الحالي إلا أن مسئولو النادي رفضوا هذا القرار وأكدوا أنهم سيتحدثون مع الحارس الدولي للأبقاء عليه في الفريق وهو ما أكده سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الذى أعلن أنه سيجتمع مع شريف في مارس المقبل لتجديد عقده وهو ما يترقبّه الجمهور الأهلاوي خلال الفترة المقبلة.

مسيرة حافلة لشريف إكرامي

ويُعد شريف إكرامي (36 عاما) من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي، كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي، إلى أن عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، ثم عاد إلى القلعة الحمراء بعدها بعام.

ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 7 ألقاب للدوري المصري ولقب كأس مصر و5 ألقاب سوبر محلي بجانب لقبين دوري أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية الأفريقية ولقبين للسوبر الأفريقي ودافع أكرامي عن مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.

ورغم أن شريف لم يُشارك مع الأهلي خلال الموسمين الماضين إلا لعدد قليل من المباريات إلا أنه لم يثر أية مشاكل، وحرص على القيام بدوره كأحد كأحد كباتن الفريق ونجح في "لم الشمل" كثيراً داخل غرفة خلع الملابس بفضل خبراته وحنكته وعلاقته القوية مع جميع اللاعبين.