شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الأهلى وبيراميدز، اليوم الأحد، تقريره إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة بشأن أحداث اللقاء الأخير بالدورى المصرى، والذى أقيم مساء الخميس الماضى باستاد الدفاع الجوى وانتهى بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وشهد تقرير الحكم إبراهيم نور الدين إدانة عدد من لاعبى ومسئولى بيراميدز، كما تضمن التقرير إدانة سيد عبد الحفيط مدير الكرة بالنادى الأهلى.

لمعرفة تفاصيل تقرير الحكم الدولى إبراهيم نور الدين إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

وكان نادى بيراميدز أرسل شكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد الحكم إبراهيم نور الدين بداعى تسبب الحكم فى خسارة بيراميدز بعدما احتسب هدف أليو ديانج فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لينتهى بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وطالب نادى بيراميدز فى شكواه عدم تعيين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة أى مباراة أخرى للفريق بعدما تسبب فى الخسارة، وأشار بيراميدز فى شكواه إلى أن تاريخ مشكلات إبراهيم نور الدين وأزماته فى المباريات التى يديرها لا تخفى على أحد، وعلى رأسها لقاء الترجى والفيصلى فى نهائى البطولة العربية باستاد الإسكندرية، متعجبا من قرار تعيين نور الدين بتاريخه الحافل بالأزمات لإدارة مباراة بقوة لقاءات بيراميدز والأهلي.

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والتمس النادى فى شكواه رفع البطاقات التى أشهرها الحكم خلال اللقاء للاعبى بيراميدز وإعادة النظر فيها مرة أخرى، كما طالب بأن يدير حكاما أجانب جميع مبارياته التى يواجه فيها فريقى الأهلى والزمالك مستقبلا، سواء فى الدورى أو الكأس على أن يتكفل النادى تكاليف استقدام أطقم الحكام.

النادى أضاف فى الشكوى بأن لجنة المسابقات تحاسب المخطئ من الأجهزة الفنية واللاعبين، متسائلا عمن يحاسب الحكم المخطئ، خاصة بعد خروجه بتصريحات عبر أحد القنوات عقب المباراة، فى مخالفة لتعليمات عدم الحديث بالنسبة للحكام، كما وضع صورة مهينة -وفقًا لوصف مسئولو بيراميدز - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستفزاز النادى بعد اللقاء.

وطالب النادى بالتحقيق مع إبراهيم نور الدين بعدما شاهد الجميع كيف تسبب بأخطائه فى خسارة الفريق لثلاث نقاط، بعدما غير قراره فى كرة الهدف بدون سبب مفهوم، بل وتدخل بالحديث مع لاعبى بيراميدز، ما تسبب فى إرباكهم، وتسجيل الهدف الثانى للنادى الأهلي، ومن قبله احتساب هدف التعادل للمنافس من تسلل واضح، بل والإمعان فى تصرفاته الغير مبررة بإشهار البطاقة الحمراء للاعبين من الفريق بحجة قيامهما بالاعتراض على قراره الغريب باحتساب الهدف الثاني، كما لم يقم الحكم بواجبه نحو حماية لاعبى بيراميدز من عنف لاعبى الفريق المنافس خلال المباراة، وما ترتب عليه خروج نجم الفريق عمر جابر مصابا فى الشوط الأول وخسارة جهوده فى ظل الغيابات الكثيرة فى القوام الأساسى للفريق قبل بداية المباراة.

الخطاب قال إن لجنة الحكام شاهدت أخطاء الحكم نفسه ضد الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت يوم 16 يناير الماضى ما أفقد الفريق الفوز، وقرر النادى حينها استكمال اللقاء رغم الأخطاء حفاظا على المسابقة وانتظامها.