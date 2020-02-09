شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تتويج سمر حمزة بذهبية البطولة الأفريقية للمصارعة بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر، ويشارك فيها منتخبات الحرة والرومانية والنسائية. ونشرت اللاعبة فيديو التتويج عبر صفحتها الشخصية بفيس بوك، حيث قام وجيه بكير رئيس البعثة بتقبيلها من رأسها تقديرا للجهد الذى تبذله فى البطولة وذلك خلال عزف النشيد الوطنى ورفع علم مصر.

وكان محمد إبراهيم كيشو وأبو حليمة محمد، وعبد اللطيف منيع، و هيثم فهمى، قد توج كل منهم بالمركز الأول والميدالية الذهبية أيضا بالمنافسات البطولة.

وتوج منتخب المصارعة للناشئين الحرة والرومانية والنسائية بالمركز الأول فى ترتيب الدول المشاركة وحصد 22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 16 ذهبية و5 فضيات وبرونزية واحدة، وجاءت الجزائر فى المركز الثانى برصيد 27 ميدالية متنوعة لكن بينها 7 ذهبيات فقط و11 فضية و9 برونزيات، أما تونس فاحتلت المركز الثالث برصيد 20 ميدالية منها 6 ذهبيات و10 فضيات و4 برونزية .

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وتضم بعثة منتخب مصر للمصارعة فى البطولة 19 لاعبا ولاعبة، حيث تم اختيار 6 لاعبين من منتخب الرومانية وهم: محمد نصر سالم، عبد الرحمن أحمد على، كريم عادل، عمر بدر عبد الله، فكرى محمد فكرى، مصطفى عادل أبو الفتوح، وعلى مستوى المصارعة الحرة يشارك كلاً من عمر محمد أمين، وشهاب الدين إمام، عبد الرحمن سيد، وخالد سالم، ومحمد طارق عبده، محمد مصطفى الشامى، أدهم عبد الله، ومؤمن إبراهيم، وفيما يخص المصارعة النسائية تم إختيار كلاً من شيماء عاطف، وفرح على، وجنى أيمن، بالإضافة إلى آية الله مجدى ومنة الله أحمد عثمان، كما رافقهم حكام مصريين هم أحمد زكى، وجمال السيد، ومحمد محمد عبد المنصف، ومروة محمد، وعلى مستوى المدربين ياسر إبراهيم وشريف جمال، وعلاء عبد الشافى .