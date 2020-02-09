شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 50 ألف جنيه من لاعبى الاتحاد.. وتجميد المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى ، برئاسة محمد مصيلحى، توقيع عقوبة مالية على لاعبى الفريق بخصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب، عقب الخسارة المفاجئة لزعيم الثغر أمام أسوان أمس فى ملعب المكس.

جاءت العقوبات التى وقعها المجلس على اللاعبين عقب الجلسة التى عقدها مصيلحى وعضوى المجلس إبراهيم شعبان وأحمد فؤاد مع الجهاز الفنى واللاعبين، والتى كانت فيها انتقادات عنيفة لمستوى اللاعبين بعد الخسارة وعدم تقديم الأداء الذى يليق بزعيم الثغر الذى فرط فى نقاط عديدة جعلت الفريق يتراجع فى الترتيب بعدما كان فى الوصافة خلف الأهلى.

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وأكد مصيلحى للاعبين أنه يشعر بحزن شديد ودهشة من الأداء الباهت للاعبين والذى ليس له ما يبرره، خاصة أن الفريق ابتعد عن المربع الذهبى وغياب حلم اللعب فى البطولات الدولية، فى الوقت الذى وفر المجلس كافة احتياجات الفريق من أجل تحقيق حلم جماهير الإسكندرية ولكن فجأ تراجع الأداء بصورة غريبة.

وتحدث طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق خلال الجلسة، واصفاً ما حدث ما هو إلا استهتار من جانب اللاعبين الذين لم يستغلوا الفرصة والتقدم فى جدول المسابقة بفقدان نقاط فى وقت صعب وبدون مبرر مشيرا إلى غياب الروح عن اللاعبين وليس لديهم طموح تحقيق بطولة.

ورغم اعتذار اللاعبين وتعهدهم بعوده الانتصارات من جديد والعمل على بذل الجهد لإسعاد الجماهير والعودة للانتصارات بداية من المباراة المقبلة فى كأس مصر إلا أن مصيلحى خرج غاضبا عقب الجلسة وغادر النادى ولم يتابع المباراة الودية التى بدأت منذ قليل فى إشارة واضحة عن حالة عدم الرضى التى أصابت مجلس الإدارة والجماهير التى شنت غضبها على اللاعبين وخاصة المهاجمين، حيث نال خالد قمر وأنيس سالتو ونور السيد وهشام محمد النصيب الأكبر من غضب الجماهير وانتقادهم.