شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعاقدات الأهلى يكشف حقيقة مفاوضات الأحمر مع أحمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثيرت خلال الساعات الماضية أنباء حول تفاوض الأهلى مع أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز وترددت أنباء حول مفاوضات أجراها مسئولو القلعة الحمراء مع الحارس الدولى للانتقال لصفوف الفريق فى الصيف المقبل.

أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى نفى ما تردد بشأن تفاوض النادى مع الشناوى حارس الزمالك السابق مؤخراً، موضحاً أن الأمر غير صحيح، وأن توقيع الحارس للقلعة الحمراء لا أساس له من الصحة، وأن الأهلى لم يدخل فى مفاوضات مع الحارس الدولى للتعاقد معه الصيف المقبل، حسبما تردد خلال الساعات الماضية.

Advertisements

وقال مصدر فى الأهلي، إن الفريق يضم حالياً محمد الشناوى الذى يُعد الحارس الأول للكرة المصرية بل ومن أفضل حراس أفريقيا، وهنا أيضاً شريف إكرامى صاحب الخبرات الطويلة محلياً وأفريقياً والذى بإمكانه الدفاع عن عرين الفريق فى أى وقت، ويأتى الحارس الثالث على لطفى صاحب القدرات الفنية العالية.

وأضاف المصدر أن الأهلى لم يفكر فى ضم الشناوى مؤخراً، ولن يفكر فيه حتى إذا رحل الحارس الثالث على لطفى، لأن النادى وقتها سيضم حارسا شابا وقد يقرر تصعيد مصطفى شوبير الذى يظهر بشكل جيد مع الفريق خلال التدريبات بجانب مشاركته القوية مع فريق الشباب بالأهلي.

وأوضح المصدر أن التفاوض مع حارس بيراميدز أو أى حارس آخر سيكون أمراً صعباً فى الفترة المقبلة، إلا لو حدثت ظروف طارئة فى ها المركز تُجبر الجهاز الفنى على إعادة حساباته فى تدعيم هذا المركز الذى يراه مسئولو الأهلى من أهم المراكز فى الفريق وأكثرها استقراراً وأداء.