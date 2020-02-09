شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى فايز نجمة السلاح: نفسى أكون صحفية ومبهورة بـ مارلين مونرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ندى فايز لاعبة السلاح، التى تعد أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى والدولى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

هوايتى تصميم الأزياء والقراءة وكتابة القصص والشعر.

أنا شخص مكرونى جدا.. وبحب أعمل المكرونة بكل أنواعها.



ندى فايز فى خطوبتها 1

Jonny Depp

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Eminem .

أتمنى أكون صحفية أو عالمة فضاء.



ندى فايز

العنف ليس حلا لأى مشكلة أتعرض لها.. أنا مش بفضل أستخدمة وفى المواقف دى التجاهل أفضل بكتير.

عمرى ما كان ليا نموذج سينمائى أحتذي بيه.. لكن طول عمرى بيشغل تفكيرى مارلين مونرو فى الغرب وسعاد حسنى بالشرق، وكيف انتهت حياتهما بالشكل ده فأنا من أشد المبهورين بهما وبموهبتهما.



ندى فايز

الكاجوال.. بالنسبة لى أكتر.