شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن "فبراير الكروى" والحفاظ على مسيرة التتويج فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم للنادى الاهلى ، أهمية المباريات التى تنتظر الفريق فى فبراير الجارى، والتى يتطلع خلالها الجهاز الفنى لتحقيق أهدافه على كافة المستويات، قائلا، «بالتأكيد نتعامل مع كل مباراة على حدة، والجميع يدرك جيداً أهمية المباريات التى تنتظرنا هذا الشهر؛ سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، وأيضاً موقعة السوبر المحلى التى نسعى للفوز بها وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء».

وأضاف عبد الحفيظ أن لاعبى الأهلى لديهم رغبة شديدة فى إسعاد جماهيرهم هذا الموسم بحصد الألقاب والتواجد على منصات التتويج، مؤكدًا أن الجهاز الفنى يثق بشدة فى قدرات اللاعبين ورغبتهم فى الحفاظ على مسيرة البطولات، وأشار إلى أن الأهلى لديه مواجهة مهمة جداً أمام طلائع الجيش غداً، ويتطلع خلالها الجهاز الفنى واللاعبون لتحقيق الفوز فيها، ومواصلة الانتصارات المحلية، وإحكام السيطرة على قمة الدوري، وأضاف عبد الحفيظ أنه عقب الانتهاء من مواجهة الطلائع غدا سيبدأ الجميع التحضير لمباراة المصرى المهمة جدا أيضا فى رحلة الدفاع عن اللقب المحلي.

وواصل مدير الكرة بالأهلى حديثه قائلا، «بالطبع ندرك جيدا أهمية مباراة صن داونز المرتقبة فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى المحدد لها يوم 29 فبراير الجارى، وفى الوقت نفسه نذكر اللاعبين بشكل متكرر بأهمية المرحلة التى تسبق مواجهة صن داونز، والتى تشهد خوض مباريات فى منتهى القوة أمام الطلائع والمصرى، ثم خوض مواجهتى الزمالك فى السوبر المحلى والدورى يومى ٢٠و٢٤ فبراير الجارى على الترتيب».