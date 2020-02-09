رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي تأجيل مباراة السيتزنز ضد وست هام التي كان مقررًا إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان من المقرر أن يحل وست هام ضيفًا على مانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساء على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة بريميرليج.

وقال الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر: "نظرًا لظروف الطقس القاسية والمستمرة، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام التي كان مقررًا إقامتها مساء اليوم".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 51 نقطة بفارق 22 نقطة عن ليفربول متصدر الجدول، بينما يتواجد وست هام في المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.