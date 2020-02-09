الأهلي يختتم استعداده للطلائع.. محاضرة فيديو ووصول بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

يختتم فريق النادي الأهلي اليوم الأحد، استعداده لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء غدٍ الاثنين في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي فريق طلائع الجيش مساء غدٍ الاثنين في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

ويعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق داخل معسكر مباراة طلائع الجيش اليوم.

وتشهد المحاضرة استعراض التعليمات الفنية الخاصة بالمباراة، إلى جانب رصد نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس قبل مواجهة الغد، مع التأكيد على المهام والواجبات المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة .

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وعقب انتهاء المران اليوم يعلن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق التي ستدخل معسكر المباراة.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق يصل اليوم إلى القاهرة، قادما من بلاده بعد الحصول على إذن بالسفر لمدة 48 ساعة لتجديد جواز السفر الخاص به.

وأضاف عبد الحفيظ: "انضمام اللاعب من عدمه لقائمة مباراة طلائع الجيش، أمر يرجع للجهاز الفني الذي يحسم موقف اللاعب اليوم وفقا للجلسة التي سيعقدها رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع جهازه المعاون".

واختتم مدير الكرة: "سفر اللاعب إلى السنغال لتجديد جواز سفره كان أمرا ضروريا للغاية؛ من أجل ضمان تواجد اللاعب في رحلة الإمارات المرتقبة خلال الأيام المقبلة لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري في أبوظبي".

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 39 نقطة بعد فوزه الأخير على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الأسبوع رقم 16 من المسابقة.