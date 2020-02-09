تقرير.. كيف جدّد الأهلي الخلاف بين مرتضى منصور وكريم حسن شحاتة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك، الاستغناء عن خدمات كريم حسن شحاتة من برنامج "زملكاوي" الذي كان يقدمه بالتناوب مع خالد الغندور.

وقال مرتضى منصور في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "قرر مجلس إدارة قناة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاتة مذيع برنامج زملكاوي."

وتابع: "جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المجلس منذ قليل وعرض خلالها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة مابدر من كريم شحاتة واتخذ مجلس إدارة القناة قرار بتوجيه الشكر له والاستغناء عن خدماته."

سبب الخلاف

أعلن مرتضى منصور في ساعة مبكرة من يوم السبت عن إحالة كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب الدفاع عن هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

وعلل مرتضى منصور قرار الإحالة للتحقيق بأن قناة النادي ليست طرفًا في أمر بين الأهلي وبيراميدز، وما كان يجب تناول الأمر وإجراء مداخلة مع الخبير التحكيمي أحمد الشناوي لمناقشة الأمر.

كريم يرد

أكد كريم حسن شحاتة أن مرتضى منصور لا يمتلك أحقية إقالته من عمله في قناة الزمالك التابعة لإعلام المصريين، مؤكدا أنه تعرض لضغوط كبيرة من رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية عن طريق توجيهه برسائل يومية.

وأضاف: "إعلام المصريين أبلغوني بأن أعمل وفقًا لطريقتي ولا علاقة لي بما يطلبه مرتضى منصور، أنا متعاقد مع شركة إعلام المصريين وليس رئيس الزمالك، والمسؤولين في الشركة أكدوا لي أنني مستمر في عملي بالقناة."

ماذا حدث؟

تناول الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر برنامجه "زملكاوي" الهدف الجدلي للأهلي في مرمى بيراميدز، مؤكدا أن لاعبي الأخير افتقدوا للخبرة في التعامل مع كرة الهدف القاتل لينتصر الأحمر بنتيجة (2-1) في الدوري المصري يوم الخميس.

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وأثار الهدف الثاني للأحمر الذي جاء في الوقت القاتل جدلًا واسعًا بعدما لُعبت ركنية سريعة أثناء وجود الكرة في يد حارس المرمى المهدي سليمان.

وعلّق الخبير التحكيمي أحمد الشناوي على الهدف، في مداخلة أجراها مع كريم حسن شحاتة عبر قناة "الزمالك"، مؤكدا صحته فائلا: "هدف الأهلي الثاني صحيح لعدم وجود أي تأثير للكرة الثانية المتواجدة لحظة تنفيذ الركنية."

وأضاف الحكم الدولي السابق: "قانون كرة القدم الذي تم تعديله عام 2016 يشير إلى انه إذا كان المهدي سليمان احتفظ بالكرة في يده ولم يلقيها ولاعبو الأهلي مرروا الكرة، كانت ستحتسب ركلة جزاء على الحارس."

تجدد الخلاف

تفجرت اتهامات متبادلة العام الماضي بين مرتضى منصور والإعلامي الزملكاوي كريم حسن شحاتة، وتجددت الخلافات بينهما على مدار عدة أشهر، كما تبادل الثنائي التهديد بالكشف عن فضائح تخصهما.

وأعرب مرتضى منصور عن غضبه من كريم حسن شحاتة وما يقوله عبر برنامجه السابق "كورة كل يوم" في القناة الأولى، مؤكدًا أنه دائم الهجوم على الزمالك، وقال إنه سبق له طلب "عمولة" من لاعب تعاقد معه الأبيض من المقاولون.

وأكد نجل المعلم حسن شحاتة وقتها أنه لا ينتقد الزمالك بل ينتقد تصرفات مرتضى منصور وطريقة إدارته للنادي، مشيرًا إلى أن يحتمي بشيئين، أولهما عضويته في مجلس الشعب والحصانة، والثانية تتمثل في نادي الزمالك.

وأضاف: "مرتضى منصور لا يجيد التعامل مع مسؤولي الوسط الرياضي، وهاجمته بعدما قام بالتجاوز في حق والدي حسن شحاتة، بجانب كل من محمود الخطيب رئيس الأهلي ووزير الشباب والرياضة، والغريب أنه لا يتم التصدي له."