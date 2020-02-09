تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
استقر الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلي، على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة الزمالك على ملعب استاد الإسماعيلية، في الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
يدخل الإسماعيلي المباراة وفي رصيده 21 نقطة من 16 مباراة ليحتل المركز التاسع في جدول الدوري، بينما حصد الزمالك 28 نقطة من 14 مباراة ليحتل المركز الثالث في الترتيب.
وسيتكون الخط الأمامي للدراويش من الثلاقي هُمام طارق وعبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي خلف المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف، مع الإبقاء على محمد صادق على مقاعد البدلاء لعدم جاهزيته.
ويأتي التشكيل المتوقع للإسماعيلي كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد فوزي.
الدفاع: أسامة إبراهيم وباهر المحمدي وإبراهيم أبو اليزيد ومحمود البدري.
الوسط: محمد مخلوف وعماد حمدي.
وسط الهجوم: هُمام طارق وعبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي.
وفي الهجوم: فخر الدين بن يوسف.
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