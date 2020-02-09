"سوداني وليبي وتركي وبلجيكي".. حكايات جنسيات نجوم الكرة المصرية قبل "كيان صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

يحمل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، وليس الجنسية البريطانية المؤهل للحصول عليها بحسب قواعد اكتساب الجنسية هناك.

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ورزق النجم المصري بمولودته الثانية، السبت، وأطلق عليها اسم "كيان" ليفتح المجال حول اكتساب ابنته الجنسية الإنجليزية.

وعدد من نجوم كرة القدم المصرية لهم قصص مع اكتساب الجنسية الثانية سواء من أبنائهم أو زوجاتهم، وأبرزهم:

1- جنسية من الأولاد

على الرغم من عدم احتراف محمد ناجي "جدو"، نجم الجونة، وعبد الله السعيد، نجم بيراميدز، في الدوري الأمريكي، فإن الثنائي حرصا على إنجاب طفليهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وولد يونس، نجل "جدو"، في الولايات المتحدة الأمريكية، هو و"علي" مولود عبد الله السعيد الثالث.

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2- جنسية عن طريق الزواج

هيثم فاروق أول من استطاع اكتساب الجنسية الهولندية عن طريق الزواح، عندما احترف في نادي فينورد الهولندي، وهو نفس الأمر لمحمد زيدان الذي اكتسب الجنسية الألمانية من زوجته، وأحمد المحمدي الذي تزوج من بريطانية من أصل مصري، هبة العوضي مصممة الإكسسوارات الشهيرة.

3- جنسية بالولادة والهجرة

الإيطالي المصري ستيفان الشعراوي، نجم روما والمنتخب الإيطالي السابق، أشهر مصري حصل على الجنسية بولادته في إيطاليا لهجرة والده، ليفضل اللعب لمنتخب إيطاليا، وهو نفس الأمر للثنائي آدم العبد، نجم برايتون السابق، وسام مرسي، نجم ويجان، ولكنهما فضلا اللعب لمصر لعدم وجود فرص في الدفاع عن منتخب إنجلترا، الذي شهد مولدهما فيما جاء مولد عمرو طارق نجم ريد بولز الأمريكي في الولايات المتحدة يمنجه الجنسية ويسهل من احترافه هناك لتنتقل المدافع بين مصر وأمريكا.

رامي شعبان، نجم الزمالك ومزارع دينا وحارس أرسنال الأسبق، هو أشهر من حصل على الجنسية الأوروبية بالهجرة، فالحارس الذي عاش حتى سن الرشد في مصر، ولعب للأبيض، ونادي اتحاد عثمان هاجر إلى السويرد، وحصل على جنسيتها، ودافع عن ألوان منتخب بلادها.

أيمن حفني، نجم الزمالك الأسبق، يحمل الجنسية الليبية بالولادة ورفض في عدة مرات استدعاء منتخب لييبا.

4- جنسية بالاحتراف

استفاد معظم نجوم كرة القدم في التسعينيات من ميزة الحصول على جنسية البلد المقيمين به للاحتراف قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وأبرزهم: هاني رمزي الألماني، وأحمد حسن وعبدالظاهر السقا، وأيمن عبد العزيز، أصحاب الجنسية التركية، ونادر السيد صاحب الجنسيىة البلجيكية.

5- جنسية صورية

حصل عصام الحضري، حارس منتخب مصر الأسطوري، على الجنسية السودانية عام 2010، بعد احترافه في نادي المريخ السوداني.

حسين ياسر المحمدي، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، يعد أشهر من حصل على الجنسية القطرية في دولة قطر، لكن مدربه حسام حسن كشف في عام 2010 أنه يملك جواز سفر مؤقتًا، وليس جنسية.