شاهد الفيديو الذي تسبب في إشعال أزمة مرتضى منصور وكريم حسن شحاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك، الاستغناء عن خدمات كريم حسن شحاتة من برنامج "زملكاوي" الذي كان يقدمه بالتناوب مع خالد الغندور.

وقال مرتضى منصور في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "قرر مجلس إدارة قناة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاتة مذيع برنامج زملكاوي والاستغناء عن خدماته."

وتابع: "جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المجلس منذ قليل وعرض خلالها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة مابدر من كريم شحاتة واتخذ مجلس إدارة القناة قرار بتوجيه الشكر له والاستغناء عن خدماته."

وكان مرتضى منصور أعلن في ساعة مبكرة من يوم السبت عن إحالة كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب الدفاع عن هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

وعلل مرتضى منصور قرار الإحالة للتحقيق بأن قناة النادي ليست طرفًا في أمر بين الأهلي وبيراميدز، وما كان يجب تناول الأمر وإجراء مداخلة مع الخبير التحكيمي أحمد الشناوي لمناقشة الأمر.

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من جانبه، أكد كريم حسن شحاتة أن مرتضى منصور لا يمتلك أحقية إقالته من عمله في قناة الزمالك التابعة لإعلام المصريين، مؤكدا أنه تعرض لضغوط كبيرة من رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية عن طريق توجيهه برسائل يومية.

وكان الإعلامي كريم حسن شحاتة قال عبر برنامجه "زملكاوي" تناول الهدف الجدلي للأهلي في مرمى بيراميدز، مؤكدا أن لاعبي الأخير افتقدوا للخبرة في التعامل مع كرة الهدف القاتل لينتصر الأحمر بنتيجة (2-1) في الدوري المصري يوم الخميس.

وأثار الهدف الثاني للأحمر الذي جاء في الوقت القاتل جدلًا واسعًا بعدما لُعبت ركنية سريعة أثناء وجود الكرة في يد حارس المرمى المهدي سليمان.

وعلق الخبير التحكيمي أحمد الشناوي على الهدف، في مداخلة أجراها مع كريم حسن شحاتة عبر قناة "الزمالك"، مؤكدا صحته فائلا: "هدف الأهلي الثاني صحيح لعدم وجود أي تأثير للكرة الثانية المتواجدة لحظة تنفيذ الركنية".

وأضاف الحكم الدولي السابق: "قانون كرة القدم الذي تم تعديله عام 2016 يشير إلى انه إذا كان المهدي سليمان احتفظ بالكرة في يده ولم يلقيها ولاعبو الأهلي مرروا الكرة، كانت ستحتسب ركلة جزاء على الحارس".