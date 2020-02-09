"كسر وتلف في الأربطة".. صندوانز يكشف حجم إصابة لاعبه قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف الموقع الرسمي لصندوانز الجنوب أفريقي عن حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه ابيلو مورينا خلال مواجهة فريقه أمام سوبر سبورت في دور الـ16 الأول، من كأس جنوب أفريقيا.

وقال الموقع الرسمي للنادي الجنوب أفريقي "إن اللاعب تعرض لكسر وتلف في أربطة الكاحل اليمنى، ومن المقرر إجراء عملية جراحية اليوم الأحد".

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مورينا من بين أكثر لاعبي صنداونز صناعة للأهداف خلال الموسم الجاري، بعدما صنع ثمانية أهداف للفريق في جميع البطولات.

وكان مقطعًا قد انتشر لمورينا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث استغل خلاله سرعته الفائقة ليتخطى مدافع سوبر سبورت ويحصل على الكرة من أمامه.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع صندوانز الجنوب أفريقي في منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان في القاهرة يوم 29 فبراير الجاري، على أن يحل الفريق الأحمر ضيفًا على نظيره الجنوب أفريقي في مباراة الإياب أحد أيام 7 /8 مارس.