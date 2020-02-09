فايلر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مباراة طلائع الجيش

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبي الفريق داخل معسكر مباراة طلائع الجيش الليلة.

تشهد المحاضرة استعراض التعليمات الفنية الخاصة بالمباراة، إلى جانب رصد نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس قبل مواجهة الغد، مع

التأكيد على المهام والواجبات المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة .

ويلتقي الأهلي فريق طلائع الجيش مساء غدٍ الاثنين في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.