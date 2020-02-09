غيابات السد القطري أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

يحل فريق السد القطري ضيفا ثقيلا على نظيره فريق النصر السعودي غد الاثنين ١٠ فبراير، على ملعب "جاسم بن حمد بنادي السد"، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠.

يغيب عن السد القطري أمام النصر السعودي كلا من :

المحترف المكسيكي ماركو فابيان عدم قيده اسيوياً.

عبدالكريم حسن الايقاف.

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سالم الهاجري للإصابة.

تواجه النصر والسد في دوري أبطال آسيا ثلاث مرات فقط، نجح النصر في تحقيق الفوز في مباراة واحدة، وفاز السد في مباراة، وتعادل الفريقين في مباراة، وهو

ما يجعل كفة المواجهات بين الفريقين متوازنة للغاية.

يذكر أن النصر والسد كانا قد لعبا سويًا في مباراة ودية وحيدة على مدار تاريخهم، كانت في أغسطس 2015، ووقتها تفوق نادي النصر على حساب السد القطري بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف النصر محمد السهلاوي، والدوسري، وفي حين سجل هدف السد الأسطورة تشافي هيرنانديز.