موعد مباراة الإنتر وميلان اليوم في قمة الدوري الإيطالي

يستعد نادي الإنتر لمواجهة نارية أمام نظيره ميلان في مباراة القمة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد سان سيرو "جيوسبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

موعد مباراة الإنتر وميلان

يكون موعد مباراة مباراة الإنتر وميلان اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً

بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإنتر وميلان

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ستكون مباراة الإنتر وميلان في الدوري الإيطالي، منقولة لكم بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 4، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

يقدم النيراتزوري موسم رائع للغاية تحت قيادة كونتي، حيث ينافس الإنتر على

لقب الدوري ويبتعد عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس، وسيسعى المدرب الجديد لترك بصمته في مباراة هامة مثل مباراة الديربي التي لا تقل حساسيتها أبدًا باختلاف ظروف الفريقين، ويمتلك الإنتر 51 نقطة.

في المقابل، يسعى الروسونيري بقيادة بيولي لإثبات أن التحسن الذي طرأ على ميلان في الآونة الأخيرة منذ عودة إبراهيموفيتش لم يكن صدفة، ولا توجد فرصة لتأكيد ذلك أكثر من مباراة الديربي خاصًة وأن الإنتر يحظى بأفضل موسم له منذ عدة سنوات، ويحتل الميلان المركز العاشر برصيد 32 نقطة.