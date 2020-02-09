الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، استعداده لمواجهة طلائع الجيش المقررَّ إقامتها مساء غدٍ الاثنين في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز. عشرة من منافسات الدوري الممتاز. وعقب انتهاء المران اليوم يعلن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق التي ستدخل معسكر المباراة. قائمة الفريق التي ستدخل معسكر المباراة. يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد ٣٩ نقطة بعد فوزه الأخير على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الأسبوع رقم 16 من المسابقة.

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