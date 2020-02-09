الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، استعداده لمواجهة طلائع الجيش المقررَّ إقامتها مساء غدٍ الاثنين في الجولة السابعةعشرة من منافسات الدوري الممتاز.
وعقب انتهاء المران اليوم يعلن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلرقائمة الفريق التي ستدخل معسكر المباراة.
يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد ٣٩ نقطة بعد فوزه الأخير على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الأسبوع رقم 16 من المسابقة.
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