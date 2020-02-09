اتحاد الكرة يحسم موقفه من أزمة سيد عبدالحفيظ ونور الدين في لقاء الأهلي وبيراميدز

أكد مصدر باتحاد الكرة، أنه لن توقع عقوبات ضد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، بعد أزمته مع إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي، خلال لقاء الأهلي وبيراميدز

الأخير في الدوري.

قال المصدر، إن سيد عبدالحفيظ اعترض على نور الدين بقوله: "إحنا هنمثل كل شوية يقعوا واللعب يقف"،

فطلب نور الدين منه الجلوس مكانه فرفض فأشهر في وجهه الكارت الأصفر.

وتابع، أن نور الدين لم يذكر في تقريره ما يدين عبدالحفيظ، خصوصًا بعدما اكتفى بمنحه إنذار ولم يطرده، ولذلك لن توقع عقوبات على عبدالحفيظ.