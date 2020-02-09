معسكر مغلق لمنتخب الخماسي استعدادًا لكأس العالم بالقاهرة ‏

يدخل المنتخب الوطني للخماسى الحديث معسكر إعداد مغلق بأحد فنادق القاهرة، ‏استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم "ضمن تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020" ‏والتي ستنطلق فعالياتها في الفترة من 26 فبراير حتى الأول من مارس المقبل، على ‏ملاعب نادي بلاتينيوم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.‏

تحت اشراف رؤوف حسام المدير الفنى، حيث إستقر على تشكيل المنتخب القومى ‏المصرى المشارك بالطولة والذى يتكون من اللاعبين أحمد أسامة الجندى، اسلام حامد‏، ياسر حفنى، وشريف ياسر "أساسى" ومهند طارق، أحمد أشرف "إحتياطى" واللاعبات هايدى عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل،

سندس طارق "أساسى" ونورين ‏بولس، ملك خالد "إحتياطى". ‏

هذا وقد وافق مجلس إدارة الإتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف ‏العريان على طلب إنضمام كلاَ من منتخبات أوكرانيا، بيلاروسيا، وجنوب أفريقيا، ‏الصين، اليابان، كندا، لمعسكر الإعداد الداخلى مع المنتخب المصرى وذلك إستعداداً ‏للبطولة.‏

وصرح العريان، أن الاتحاد حريص على توفير برنامج قوى للفراعنة حتى يتم تحقيق ‏الهدف وتقديم نتائج طيبة خلال البطولة التى ستقام بالقاهرة‎ ‎، وأكد على أن

المنافسة ‏ستكون شرسة للغاية فى البطولة خاصة مع مشاركة ابطال العالم وكونها احدى الجولات ‏المؤهلة الى طوكيو 2020.‏

يذكر أن 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهم الأرجنتين، النمسا، ‏بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا، ‏فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا ، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، ‏كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، البرتغال، ‏روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزباكستان، أمريكا، ‏نيجيريا، نيوزلندا، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعب ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الإتحاد الدولى للعبة مكون من 21 فرد على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى فانج سكرتير عام ‏الإتحاد الدولى.