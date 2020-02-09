8 ذهب و11 فضة و5 برونز في فاعليات اليوم الأول لمنتخب الكارتيه في بطولة أفريقيا

حصد منتخب مصر للكاراتيه، 8 ميداليات دهب ١١ فضة ٥ برونز ١٠ فاينال ٤ على البرونز، في بطولة أفريقيا المقامة في طنجة بالمغرب. چنه خميس كاتا ناشئات دهب كاتاجماعى شباب دهب كاتا جماعى شابات دهب شروق الحناوى كاتا شابات دهب يوسف هانى وزن ٦٣ ك ناشئين دهب حسن الشاذلى وزن ٧٠ ك ناشئين دهب بلال عمرو وزن +٧٠ ك ناشئين دهب حازم أحمد وزن +٧٦ ك شباب دهب محمد حسين كاتا ناشئين فضة طارق محمد كاتا شباب فضة منه الله الهوارى وزن ٤٧ ناشئات فضة هاجر امام وزن ٥٤ ك ناشئات فضة فرح جابر وزن +٥٤ ك ناشئات فضة عمر هشام وزن ٥٢ ك ناشئين فضة ميار زين الدين وزن ٥٣ ك شابات فضة بسمله حسن وزن ٥٩ ك شابات فضة محمد صلاح وزن ٥٥ ك شباب فضة مؤمن اسماعيل وزن ٦٨ ك شباب فضة محمد على وزن ٧٦ ك شباب فضة على شكرى وزن ٦١ ك شباب برونز Advertisements فاطمه هشام وزن٤٨ ك شابات برونز نور ايهاب وزن+٥٩ ك شابات برونز اسر غريب وزن ٥٧ ك ناشئين برونز كويتيه جماعى انسات برونز و مازالت البطوله لها بقيه سارة عاصم كاتا انسات فاينال احمد اشرف كاتا رجال فاينال كاتا جماعى انسات كاتا انسات فاينال رضوى سيد وزن ٥٠ ك انسات فاينال جيانا فاروق وزن ٦١ ك انسات فاينال على الصاوى وزن ٦٧ ك رجال فاينال فريال اشرف وزن ٦٨ ك انسات فاينال عبدالله ممدوح وزن ٧٥ ك رجال فاينال طه طارق وزن + ٨٤ ك رجال فاينال محمد رمضان وزن ٨٤ ك رجال فاينال مالك جمعه وزن ٦٠ ك رجال على البرونز ياسمين حمدى ٥٥ ك انسات على البرونز شيماء ابو اليزيد وزن + ٦٨ ك على البرونز كاتا جماعى رجال يلعب على البرونز

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