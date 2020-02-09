جمباز الأوليمبي يحصد 15 ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية

حصل فريق 2011 بنين للجمباز الفني بالنادي الأوليمبي علي 15 ميدالية ذهبية و3 ميداليات برونزيه مشاركة نظرًا للإصابة، وحصل اللاعب محمد هشام علي الميدالية البرونزية، نظرًا لاصابته أثناء البطولة ؛ ببطولة الجمهورية الثانيه للجمباز الفني المقامه بالقاهرة .

الجهاز الفني:

كابتن/ محمد رضوان.

كابتن/ محمود ابو النور.

إداري ك / محمد ممدوح .

وشهدت البطولة حضور عضو مجلس إدارة النادي الإعلامي عز الدين عبد الجواد ؛ والمشرف علي إدارة النشاط الرياضي الكابتن حسن درويش مدير النشاط الميدالية البرونزية، نظرًا لاصابته أثناء البطولة ؛ ببطولة الجمهورية الثانيه للجمباز الفني المقامه بالقاهرة .الجهاز الفني:كابتن/ محمد رضوان.كابتن/ محمود ابو النور.إداري ك / محمد ممدوح .وشهدت البطولة حضور عضو مجلس إدارة النادي الإعلامي عز الدين عبد الجواد ؛ والمشرف علي إدارة النشاط الرياضي الكابتن حسن درويش مدير النشاط

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