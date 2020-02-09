فوز الشامى وسلامة بالجولة الثالثة من بطولة مصر ماسترز لناشئي الجولف

توج الثنائي ادم الشامى وعلى سلامة بلقب الجولة الثالثة من بطولة مصر ماسترز لناشئي الجولف التى ينظمها اتحاد الجولف و اقيمت منافساتها بنادى جولف بالم هيلز . استطاع لاعب منتخب مصر ونادى سبورتنج ادم الشامى 17 عاما تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالى لمرحلة تحت 18 عاما بتسديد 154 ضربة على مدار يومين مسجلا 10 ضربات فوق المعدل . بينما جاء فى المركز الثانى لاعب منتخب مصر وسبورتنج محمد ابو العلا 14 عاما وسدد 167 ضربة وتلاه ثالثا لاعب منتخب مصر وسبورتنج ايضا حسن عز الدين 17 عاما وسدد 171 ضربة. 14 عاما وسدد 167 ضربة وتلاه ثالثا لاعب منتخب مصر وسبورتنج ايضا حسن عز الدين 17 عاما وسدد 171 ضربة. اما لاعب منتخب مصر ونادى اليجريا على سلامة 10 سنوات فقد فاز بمرحلة تحت 13 عاما وسدد 178 ضربة وتلاه ثانيا لاعب منتخب مصر ونادى سبورتنج محمد ربيع 12 عاما 191 ضربة ثم لاعب نادى سبورتنج حسام عبد Advertisements العال 13 عاما 192 ضربة . العال 13 عاما 192 ضربة . وفى منافسات النت باحتساب الهانديكاب فاز تيمور ربيع سبورتنج 13 عاما بالمركز الاول لمرحلة تحت 18 عاما وتبعه ثانيا عمر المهدى بالم هيلز وعلى سامح ثالثا القطامية هايتس . وفاز بمرحلة تحت 13 عاما ادم رزق الجزيرة وتلاه ثانيا عبد الرحمن الدفراوى بالم هيلز . كما اقيمت مباراة اليوم الواحد للبراعم بمشاركة كل من تاتيانا سلامة ويوسف حسنين واندريا الأديب وطارق عبد الناصر. واجه اللاعبون واحدة من اصعب المعوقات الطبيعية فى مباراة الجولف وهى الرياح الشديدة بالاضافة الى انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة على مدار اليومين .

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