منتخب المصارعة يحقق 17 ميدالية في بطولة أفريقيا

تواصل بعثة مصر المشاركة في البطولة الافريقية للمصارعة والتى تقام في الجزائر تحقيق الانتصارات، حيث حقق 17 ميدالية مختلفه في اليوم الخامس للبطولة وبمشاركة المنتخب الأول.

ونجح منتخب المصارعة الحرة في أحتلال المركز الثاني برصيد 205 نقط، المنتخب المصري حقق 10 ميداليات منهم 4ميداليات ذهبية و 3 فضية و مثلهما برونزية و فاز بالذهب كلا من هيثم فهمى ذهبية وزن 60 كجم، محمد

ابراهيم كيشو ذهبية وزن 67 كجم، أبو حليمة محمد ذهبية وزن 72 كجم،عبد اللطيف منيع ذهبية وزن 130 كجم، مصطفى النمر فضية وزن 63 كجم، وائل حمدى فضية وزن 77 كجم، محمد مصطفى فضية وزن 87 كجم، يوسف حربى برونزية وزن 56 كجم، محمد سليم برونزية 82 كجم، نور الدين جمعة برونزية وزن 97 كجم وجاء منتخب مصر للمصارعة النسائية في المركز الثالث برصيد 164 نقطة بعد الفوز بـ 7 ميداليات.

وجاءت الميداليات عن طريق كل من :سمر حمزة ذهبية وزن ٧٦ كجم، ندى مدنى فضية وزن ٥٠ كجم، إيمان جودة فضية وزن ٥٧ كجم، فاطمة رمضان فضية وزن ٥٩ كجم، خلود علام برونزية وزن ٥٣ كجم، فاتن رمضان برونزية وزن ٥٥ كجم إيمان حفنى برونزية وزن ٧٢ كجم. يذكر أن منتخب الناشئين حقق 22 ميدالية ووفاز منتخب الشباب حققوا17 ميداليا‎