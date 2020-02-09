اونلاين | يلا كورة zamalek كورة أون لاين YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط الزمالك يلا شوت Hd

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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط الزمالك يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفًا على الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري العام.

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط الزمالك ويستضيف ملعب الإسماعيلي، مباراة أصحاب الأرض ضد الفارس الأبيض اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط الزمالك ويدخل الزمالك محتلًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي، بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.

الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7