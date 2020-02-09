اونلاين | يلا شوت stram مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ بث مباشر اليوم 09/02/2020 الدوري الألماني يلا شوت بلس

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يستقبل الفريق البافاري بايرن ميونخ ولايبزيج لحساب مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الألماني ، على ملعب "أليانز أرينا" ، في مساء يوم الأحد الموافق 9 فبراير الجاري ،وتبدأ المباراة في السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة و ويتصارع الفريقين على صدارة الدوري الألماني حيث يفرق بينهم نقطة وحيدة ، في الصدارة الباير بصيد 42 نقطة ، بينما لايبزيج يأتي ثانيا برصيد 41 ، ويذكر أن الفريقين قد تقاسم نقاط لقاء الذهاب بنتيجة هدف لمثله على ملعب ريد بول أرينا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء ، صرح هانز فليك المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ أن النجم الفرنسي كينغسلي كومان جاهز لخوض مواجهة لايبزيج اليوم من الدورى الألمانى بعد شفائه الكامل من الإصابة التي تعرض لها فى دورى أبطال أوروبا ديسمبر الماضى، بينما أعلن عن غياب .

كلا من سولى ومارتينيز بيريسيتش ، عن اللقاء ، وتحدث عن البرازيلى فيليب كوتينيو قال "لم يكن كل شىء جيدا معه ضد هوفنهايم، ولكن لم يكن كل شىء سيئًا أيضًا، إنه أيضًا غير راض عن أدائه، علينا مساعدته، أنا مقتنع بأنه سيستمر في مساعدتنا، فى كل مهنة هناك أوقات تراجع، لكنه فى حالة جيدة للغاية فى التدريب" ، وقدم فريق المدرب جوليان ناجل سمار أداء متميزا في النصف الأول من الموسم وعزز تكهنات بأنه سيكون بمثابة القوة المقبلة في كرة القدم الألمانية ، لكنه بعد العودة من العطلة الشتوية تراجع الأداء كما تعثر دفاعه بصورة كبيرة وتلقي 7 أهداف في ثلاث مباريات اثنين منهم في الدوري والثالثة كان في كأس ألمانيا الذي ودعها من دور 16 على يد فريق آينتراخت فرانكفورت.

بطاقة مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيغ

????البطولة : الدوري الالماني .

????الجولة : الأسبوع 23 .

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????الملعب : أليانز أرينا .

????التعليق الصوتي : حفيظ دراجي .

????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 5 .

⌚الموعد : الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : الأحد ( 09/02/2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .