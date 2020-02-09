اونلاين | رابط يلا kora لايف مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الالماني

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الالماني يستضيف نادي بايرن ميونخ الألماني منافسه لايبزيغ، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري الألماني. ويتصدر بايرن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف لايبزيغ بعد مرور 20 جولة.

ولايبزيغ لا بديل أمامه سوى الثلاث نقاط، أو تفادي الهزيمة بأي طريقة ممكنة، ليس فقط لوقف سلسلة النتائج المخيبة لآمال جماهيره في الأسابيع القليلة الماضية، وإنقاذ موسمه، وإثبات جديته في منافسة البايرن على اللقب.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الالماني

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الالماني

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الالماني

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الالماني

ويطمح لايبزيغ في إسقاط بايرن، والعودة لصدارة “البوندسليغا”، بعد تعثره في الجولة الماضية أمام بروسيا مونشنغلادباخ.

وبداية لايبزيغ الواعدة جعلته مرشحاً فوق العادة، ليكون المنافس المباشر لبايرن ميونخ في هذه الجولة، نظراً لقوة مشروعه الممول من مشركة ريد بول، ووضح ذلك في نهاية الموسم، باحتلاله المركز الثاني في موسمه الأول في الدوري الألماني.