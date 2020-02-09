اونلاين | اونلاين yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر اليوم 09/02/2020 الدوري الإسباني كورة لايف HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اونلاين yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر اليوم 09/02/2020 الدوري الإسباني كورة لايف HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع موقع يلا شوت حصري نتابع معكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا بعد وداع الريال لبطولة كأس ملك إسبانيا من دور الثمانية وذلك بعد الخسارة يوم الخميس الماضي من فريق ريال سوسيداد في ملعبه “سانتياجو بيرنابيو” بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة ومتقلبة بين الفريقين يذهب الفريق لمقابلة فريق أوساسونا في الدوري الأسباني ، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرون ، على ملعب السادار ، و في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة ، و يذكر أن فريق الريال تغلب على اوساسونا في لقاء الذهاب بالسنتياغو وبنتيجة 2-0 ، ويحتل الملكي المركز الاول و برصيد 49 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة ، بينما يأتي أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة من 6 انتصارات و مثلهم خسارة و 10 تعادلات .

و سيكون هدف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هو المحافظة على الصدارة بعد الخروج من بطولة الكأس ، وذلك للخروج باللقب الغائب عن النادي منذ عام 2017 ، و ايضا لصعوبة المنافسة في دوري الابطال ، الذي سوف يواجة بها بطل الدوري الانجليزي في منتصف الشهر الجاري ، ويعد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الهداف الأفضل في الفريق هذا الموسم، لكن أرقامه التهديفية ضد أوساسونا متواضعة نوعاً ما، حيث لم يسجل سوى 5 أهداف فقط خلال 12 مباراة، لكن ليس هذا الرقم الذي يعيب بنزيما أمام الفريق الباسكي، وإنما زيارته لملعب “أل سادارا” 8 مرات، ورغم ذلك، لم يسجل سوى هدف وحيد فقط، الأمر الذي يثير قلق زيدان وجماهير ريال مدريد ، و سجل ريال مدريد ليس جيد على ملعب السادار حيث في آخر خمس مباريات لم يفز سوف في لقاء وحيد وتعادل في اثنتين وخسر مثلهما .

بطاقة مباراة أوساسونا ضد ريال مدريد

????البطولة : الدوري الاسباني .

????الجولة : الأسبوع 23 .

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????الملعب : ملعب أل سادار .

????التعليق الصوتي : علي محمد علي .

????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

⌚الموعد : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : الأحد ( 09/02/2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .