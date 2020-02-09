اونلاين | كول كورة STREAM مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي online يلا شوت

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي يسعى مانشستر سيتي، بطل الموسمين الماضيين، عن استعادة توازنه والتمسك بالوصافة حين يتواجه الأحد مع ضيفه وست هام في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقام في عطلة نهاية الأسبوع 4 مباريات فقط من أجل السماح للفرق التقاط أنفاسها بعد ازدحام رزنامة مباريات الدوري والكأس وكأس الرابطة من فترة عيدي الميلاد ورأس السنة حتى الآن، وستكون الفرصة قائمة بالتالي أمام سيتي للابتعاد عن ليستر سيتي الثالث الذي ينتظر حتى الجمعة المقبل لخوض مباراته في هذه المرحلة ضد مضيفه الصعب ولفرهامبتون.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي

ويدخل فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي فقد الأمل في نيل اللقب للموسم الثالث تواليا بتخلفه بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة السبت المقبل بضيافة نوريتش سيتي، لقاءه ووست هام على خلفية هزيمتين على التوالي ضد جاره وضيفه مانشستر يونايتد (صفر-1) في نصف نهائي كأس الرابطة من دون أن يمنعه ذلك من التأهل الى النهائي لفوزه ذهابا 3-1، ومضيفه توتنهام صفر-2 في المرحلة الماضية.

وترتدي مباراة الأحد ضد وست هام، القابع في المركز الثامن عشر بعد فشله في تحقيق أي فوز في المراحل الخمس الماضية، أهمية مضاعفة لسيتي الذي يغيب عنه رحيم ستيرلينغ بسبب الاصابة، لأنه مدعو الى مواجهة ليستر بالذات في المرحلة المقبلة، لاسيما أنه يتقدم بفارق ثلاث نقاط فقط عن الأخير.