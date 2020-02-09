اونلاين | كورة أونلاين youtube مشاهدة مباراة حرس الحدود والجونة بث مباشر اليوم 09/02/2020 الدوري المصري رابط أون سبورت HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة أونلاين youtube مشاهدة مباراة حرس الحدود والجونة بث مباشر اليوم 09/02/2020 الدوري المصري رابط أون سبورت HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق حرس الحدود نظيره فريق الجونة، في الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري ، في يوم الأحد على ملعب المكس بالأسكندرية ، و في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة ، ويحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات وثلاث تعادلات وتلقى 8 هزائم ، بينما يأتي فريق الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة من أربع فوز و 6 تعادل 6 هزائم ، ويمر الفريق بفترة صعبة حيث لم يحقق سوى نقطة وحيدة في أربع مباريات الماضية ، من تعادله مع فريق سموحة وتلقى الهزيمة من الإنتاج وأسوان والزمالك .

بعد الفوز في المباراة الثانية على التوالي وتحت قيادة المدرب البرتغالي لويس بيدرو بارني باروش مونتيرو ، يبحث عن مواصلة العروض القوية و الظفر بنقاط المباراة ، وكان قد حقق الفريق الفوز علي كلا من المصري البورسعيدي في الدقيقة الأخيرة من المباراة ، وبنفس السيناريو تمكن من الفوز علي فريق وادي دجلة بهدف والتر بواليا في المباراة الماضية ليصعد 6 مراكز في جدول الترتيب ، علي الجانب الأخر لا بديل للفوز لفريق حرس للحدود مع مدربه طارق العشري ، في ظل تقدم الفرق المنافسة على مراكز الهبوط ، ويعود آخر فوز للحرس كان على حساب فريق طلائع الجيش بهاتريك محمد جريندو .

بطاقة مباراة حرس الحدود ضد الجونة

????البطولة : الدوري المصري .

????الجولة : الأسبوع 17 .

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????الملعب : ستاد حرس الحدود (المكس) .

????التعليق الصوتي : محمد الغياتي .

????القنوات الناقلة : ON Sport 2 (أون سبورت) .

⌚الموعد : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : الأحد ( 09/02/2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .