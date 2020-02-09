رياضة | الزمالك يخطط لضم آري بابل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لضم آري بابل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الأنجولي آري بابل لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي دائرة اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معه في الموسم المقبل بعد ظهوره بشكل مميز مع ناديه.

ولفت بابل الأنظار بشدة في مباراة الفريقين الأخيرة بالجولة الختامية لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

Advertisements

ووضع مسئولو الزمالك بابل على رأس الأولويات للتعاقد معه في الموسم المقبل وتدعيم الصفوف والاستفادة من قدراته وإمكانياته العالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر لافريقي.