رياضة | رينيه فايلر يحدد نقاط قوة وضعف طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يحدد نقاط قوة وضعف طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو مع لاعبي الفريق الأحمر خلال معسكر اليوم قبل مواجهة طلائع الجيش غدًا.

ويقوم فايلر خلال هذه المحاضرة برصد نقاط القوة والضعف في المنافس وتحديد واجبات كل لاعب في المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٣٩ نقطة جمعهم من الفوز في ١٣ مباراة متتالية.