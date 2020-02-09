رياضة | الأهلي: نستعد لمرحلة ما قبل صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: نستعد لمرحلة ما قبل صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية المباريات المقبلة للفريق الأحمر على المستوى المحلي والإفريقي.

وأضاف عبد الحفيظ بأن التعامل على كل مباراة يأتي على حدة وأن الجميع يدرك أهمية هذه المباريات التي تنتظرنا في شهر فبراير محليا وإفريقيا بجانب بطولة السوبر والتي يسعى الأهلي لتحقيقها والتتويج بلقبها.

وأوضح أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة شديدة في إسعاد جماهيرهم هذا الموسم بحصد الألقاب والتواجد على منصات التتويج، مؤكدًا أن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في الحفاظ على مسيرة البطولات.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي لديه مواجهة مهمة جدا أمام طلائع الجيش غدا، ويتطلع خلالها الجهاز الفني واللاعبون لتحقيق الفوز فيها، ومواصلة الانتصارات المحلية، وإحكام السيطرة على قمة الدوري.

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وأضاف عبد الحفيظ أنه عقب الانتهاء من مواجهة الطلائع غدا سيبدأ الجميع التحضير لمباراة المصري المهمة جدا أيضا في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي.

وواصل مدير الكرة بالأهلي حديثه مؤكدًا: «بالطبع ندرك جيدا أهمية مباراة صن داونز المرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي المحدد لها يوم 29 فبراير الجاري، وفي الوقت نفسه نذكر اللاعبين بشكل متكرر بأهمية المرحلة التي تسبق مواجهة صن داونز، والتي تشهد خوض مباريات في منتهى القوة أمام الطلائع والمصري، ثم خوض مواجهتي الزمالك في السوبر المحلي والدوري يومي ٢٠و٢٤ فبراير الجاري على الترتيب

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.