رياضة | الأهلي: أليو بادجي سافر للسنغال استعدادا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: أليو بادجي سافر للسنغال استعدادا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة اليوم الأحد عقب الإجازة التي حصل عليها اللاعب لمدة ٤٨ ساعة.

وسافر بادجي إلى السنغال صباح يوم الجمعة الماضي، من أجل تجديد جواز السفر الخاص به.

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وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن انضمام اللاعب لقائمة الأهلي لمواجهة الغد أمام طلائع الجيش ترجع للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وقال سيد عبد الحفيظ إن سفر بادجي إلى السنغال من أجل تجديد جواز سفره كان ضروريًا لضمان تواجده في رحلة الإمارات المقبلة استعدادًا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري المقرر له يوم ٢٠ فبراير الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الاثنين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.