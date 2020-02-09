رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية مدافعه لمباراة الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية مدافعه لمباراة الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر من مواجهة الغد أمام طلائع الجيش.

وأكد عبد الحفيظ على جاهزية ربيعة للمباراة، مشيرًا إلى أن مسألة مشاركته في المباراة ترجع للجهاز الفني.

وأضاف عبد الحفيظ بأن خوض اللاعب لتدريبات أمس في الجيم على هامش المران في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين للتعامل مع ضغط المباريات في الفترة الحالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.