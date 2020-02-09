رياضة | فرمان رئاسي يجبر ميسي على مغادرة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان رئاسي يجبر ميسي على مغادرة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني مغادرة ملعب كامب نو بنهاية الموسم الحالي، بعد توتر علاقته مع إدارة النادي الكاتالوني، وخاصة الرئيس بارتوميو.

يرتبط ميسي بعقد مع برشلونة حتى يونيو لعام 2021، ولم يوقع على عقده الجديد بعد ولديه إمكانية تفعيل بند في عقده الحالي يسمح له بالرحيل في نهاية الموسم إلى نادٍ آخر دون رسوم نقل.

Advertisements

وتوترت العلاقة بين ميسي وإدارة برشلونة، بعد أن دخل في مشادة كلامية قوية مع السكرتير الفني، الفرنسي إيريك أبيدال، لتزداد الشائعات حول رحيله المحتمل في الصيف المقبل.

وبحسب المعلومات الواردة من موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، سيواصل ميسي رفض عروض التجديد المقدمة من برشلونة، حيث يقال إن اللاعب الأرجنتيني لديه علاقة معقدة مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لدرجة أنه من الممكن أن يحزم حقائبه في نهاية الموسم، ويفعل بند الخروج عن برشلونة إذا ظل الرئيسي الكتالوني في منصبه.

ويطالب ميسي بتعجيل الانتخابات الرئاسية لبرشلونة للإطاحة ببارتوميو من منصبه كرئيس للنادي، وبعض أعضاء مجلس الإدارة أيضاً، حتى يعود الاستقرار للكامب نو كما يرى "الليو".