رياضة | كيف يواجه الأهلي "تدوير" صن داونز؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف يواجه الأهلي "تدوير" صن داونز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم 29 فبراير ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعتمد صن داونز في الأساس على طريقة "تدوير الكرة" في كل أرجاء الملعب أو ما يعرف بالاستحواذ الدائم عليها وهو ما اعترف به بيتسو موسيماني مدرب الفريق الذي أكد في أكثر من وسيلة أنه يميل إلى الاستحواذ على الكرة في مواجهات أندية شمال إفريقيا لأنه يعلم تمامًا أنها لا تحب الركض وراء الكرة باستمرار لكن كيف يواجه رينيه فايلر المدير الفني للأهلي هذا الأسلوب.

مبدئيًا هناك طريق واضحة للدفاع أمام الأندية التي تجيد امتلاك الكرة أو التيكي تاكا وهو ضرورة تضييق المساحات إلى أقصى حد خاصة بين الدفاع والوسط وكذلك بين ثنائي قلب الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر حتى يحرم المنافس من أي تمريرات بينية وهو ما يجب أن يفعله الأهلي في حالة فقدان الكرة أمام صن داونز

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الأهلي مطالب في مصر من أجل إحراز الأهداف لأن اللقاء على أرضه لكن ذلك يتطلب في حالة فقدان الكرة الارتداد السريع وتضييق المساحات وليس الأسلوب الذي لعب به في الموسم الماضي في جنوب إفريقيا وهو محاولة الضغط الغالي للاستخلاص لأنك تواجه مدربًا يحاول إجبارك على الركض وراء الكرة لإرهاقك لذلك على فايلر أن يقلل من كمية الركض

إذا كان مورينا الجناح الأيمن لصن داونز قد تعرض للإصابة فإن خطورة الفريق أكبر من مورينا وتتمثل في الثنائي جاستون سيرينو وزواني الجناح الأيسر والذي يطبق مبدأ "الحرامية" بلغة الكرة ويتسلل بين ثنائي قلب الدفاع باستمرار أو خلفهم ويترك الفرصة للظهير الأيسر للتقدم لخلق المساحات لذلك يجب على فايلر الحذر من ذلك أما سيرينو فهو اللاعب رقم 10 الذي يكون صانع ألعاب في حالة الاعتماد على طريقة 4-4-1-1 ويتحول إلى مهاجم عند 4-4-2 وله حرية حركة كبيرة داخل الملعب من موسيماني لذلك يجب ألا يترك أليو ديانج منطقة صناعة اللعب له.

وتكمن نقطة ضعف صن داونز أنهم بمجرد فقدان الكرة فإن الارتداد الدفاعي لديهم بطيء كذلك كيكانا لاعب الوسط المدافع مع ثنائي قلب الدفاع لديهم بطء شديد وأخطاء واضحة خاصة في التغطية لذلك على فايلر أن ينتبه لذلك.

النصيحة الأكبر إياك أن تترك لصن داونز ظهيرك بمفرده "مش متغطي" إذا يجب على الجناحين دائمًا في الأهلي أن يكون في أقرب نقطة من الظهيرين الأيمن والأيسر لأن كرة صن داونز في الأساس تعتمد على خروج الظهير مع الجناح الذي أمامه وينضم لهم أحد لاعبي الوسط للضغط على ظهير المنافس واللعب في المساحة التي يتم خلقها خلفه أو بينه وبين زميله في قلب الدفاع أي أن حسين الشحات يجب أن يكون في هذه الحالة قريبًا جدًا من أحمد فتحي أو محمد هاني باستمرار على أن يكون قلب الدفاع سواء كان رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم "عقله في وسط رأسه" لأي كرة بينية بين الخطوط.