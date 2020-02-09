رياضة | شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي حصل على موافقة مبدئية من الأمن لإقامة مباراة الفريق أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب ستاد القاهرة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم: "الأهلي حصل على موافقة مبدئية من الأمن لإقامة مباراة صن داونز على ستاد القاهرة، لحضور عدد كبير من الجماهير لدعم الفريق. Advertisements

واشار شوبير إلى أن الأهلي سيقترب بنسبة كبيرة من تحقيق لقب الدوري في حالة إنهاء الدور الأول بدون خسارة.