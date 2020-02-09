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رياضة | شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي حصل على موافقة مبدئية من الأمن لإقامة مباراة الفريق أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب ستاد القاهرة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم: "الأهلي حصل على موافقة مبدئية من الأمن لإقامة مباراة صن داونز على ستاد القاهرة، لحضور عدد كبير من الجماهير لدعم الفريق.

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واشار شوبير إلى أن الأهلي سيقترب بنسبة كبيرة من تحقيق لقب الدوري في حالة إنهاء الدور الأول بدون خسارة.

واضاف شوبير: كانت هناك بعض التوقعات بتعثر الأهلي أمام المقاولون أو الاتحاد أو بيراميدز لكن الفريق نجح في الفوز بكل هذه الاختبارات.

وعن رمضان صبحي أكد شوبير على أن اللاعب لن يشارك أمام طلائع الجيش أو أمام المصري البورسعيدي وقد يتجه للاعتماد عليه بصورة أساسية أمام صن داونز في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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