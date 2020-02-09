رياضة | "وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وحش" وولفرهامبتون يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ناديا ريال مدريد وبرشلونة في صراع شرس على الإسباني ذي الأصول المالية آداما تراوريجناح ولفرهامبتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق تراوري منذ انتقاله لفريق وولفرهامبتون في صيف 2018 من ميدلزبره مقابل 18 مليون جنيه إسترليني حيث نجح هذا الموسم في تسجيل 5 أهداف وصناعة ضعفها، فضلا عن التطور المذهل في بنيته الجسدية والذي يلقب بـ"الوحش".

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ويعد تراوري أحد أبناء أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، حتى إنه لعب للفريق الأول في 4 مواجهات وهو في سن 17 عاما، لكنه قرر الرحيل في 2015 صوب أستون فيلا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن برشلونة يرغب في ضم تراروي بسبب توالي إصابات الفرنسي عثمان ديمبلي بينما يرغب ريال مدريد في تعويض عدم تأقلم البلجيكي إيدين هازارد مع أجواء العاصمة الإسبانية.