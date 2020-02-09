رياضة | نجم أستون فيلا يرفض ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أستون فيلا يرفض ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض جاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا الإنجليزي فكرة اللعب لريال مدريد أو برشلونة بنهاية الموسم الكروي الحالي.

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن جريليش يرى أن مانشستر يونايتد هو وجهته الأولى في الصيف المقبل إذا قرر مغادرة أستون فيلا.

وأشارت إلى أن أستون فيلا سيطلب 60 مليون إسترليني للتخلي عن جريليش لكن سيزداد موقفه التفاوضي قوة في حالة البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووافق نجم أستون فيلا على الشروط المبدئية للانتقال إلى الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل وبدأ في البحث عن منزل بمدينة مانشستر، تحسبًا لارتداء القميص الأحمر.