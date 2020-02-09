رياضة | ليفربول يتخلص من 3 لاعبين

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على فتح باب الرحيل أمام ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من الفريق في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "الأتلتيك الإنجليزية"، أن يورجن كلوب رفع طلباً لإدارة نادي ليفربول بضرورة فتح باب الرحيل أمام العديد من لاعبي الفريق تمهيداً للتعاقد مع صفقات جديدة في الصيف المقبل.

واشارت الصحيفة إلى أن كلوب طلب خروج الثلاثي، السويسري شيردان شاكيري، والإنجليزي آدم لالانا، والكرواتي ديان لوفرين جميعم متوقع عدم بقائهم في ليفربول الموسم الجديد.

واقترب ليفربول الإنجليزي، من حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.