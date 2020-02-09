مانشستر سيتي يستعد لاعلان فشل عملية ضم ميسي

الأحد 9 فبراير 2020

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي ​مانشستر سيتي​ على اعتاب اعلان فشله في ضم نجم نادي ​برشلونة​ الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ الى صفوف فريقه بعد ان اعرب ممثل اللاعب الارجنتيني عن رغبته بالبقاء في الكامب نو خلال الفترة القادمة.



ولفتت الصحيفة الى ان الفريق الانكليزي كان قد وضع اهداف طموحة جداً تتمثل بضم الارجنتيني، الا ان ممثلو ميسي اكدوا في اكثر من مرة ان ميسي لن ينتقل الى ملعب الاتحاد في اي وقت قريب، وهو سيبقى مع برشلونة ما بعد الصيف القادم.