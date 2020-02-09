وسطة عائلية تقرب مبابي من ريال مدريد

الأحد 9 فبراير 2020

واصلت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني سعيها لضم كيليان مبابي جناح ومهاجم ريال مدريد الإسباني، في ظل بناء الملكي تشكيل آخر قادر على جلب البطولات الغائبة.



ويشير موقع "البرنابيو" الإسباني، إلى وجود وسكة عائلية تجعل اللاعب قريب من الانتقال لصفوف ريال مدريد، بعد إن سبق وتدخلت عائلة مبابي ليرحل عن موناكو ويتواجد في باريس سان جيرمان.

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وهناك عدة أشخاص يساهمون بشكل غير مباشر، في رحيل مبابي عن حديقة الأمراء منهم أمير قطر مالك باريس سان جيرمان الحقيقي وناصر الخليفي، ثم خلافات توماس توخيل مدرب باريس مع اللاعب والمدير الرياضي ليوناردو أورواجو بالإضافة. لعدد آخر من الشخصيات المؤثرة.

من ناحية أخرى هناك عامل مهم للغاية وهو أنه على الرغم من دخول مبابي قائمة أفضل لاعبي العالم، إلا أنه يجد نفسه أقل بكثير، من التقدير الذي يلقاه البرازيلي نيمار، حتى يكون هذا هو أحد عوامل رحيل اللاعب.

وكان مبابي، قد ساهم بتتويج باريس بالعديد من الألقاب المحلية والفشل الأوروبي المعتاد، إلا أنه أحرز هذا الموسم ما يقرب ٢٤ هدفا خلال كافة مواجهات الموسم الحالي بالمستوى الأوروبي والمحلي.