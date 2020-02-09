شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أستون فيلا يفضل مانشستر يونايتد على عملاقي إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفضل جاك جريليش، نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي، الانتقال إلى مانشستر يونايتد عوضًا عن التوجه إلى أي من عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.
وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى اهتمام الأندية الثلاثة بخدمات اللاعب، الذي يقترب من الحصول على استدعائه الأول لتمثيل المنتخب الإنجليزي.
وأضافت أن قائد الفيلانز يفضل ارتداء قميص الشياطين الحمر، فيما ينتظر أن يطلب فريقه مبلغ لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدماته، إلا أن استمرار النادي في البريميرليج سيكون عاملًا حاسمًا في قوة الفريق أثناء المفاوضات.
ومن جهة مانشستر يونايتد، فسيلعب مستقبل لاعبه بول بوجبا دورًا في حسم هذه الصفقة، ففي حال رحيله سيفتح الباب لضم «جريليش»، ومن أجل ذلك يبدو النادي مستعدًا لتخفيض سعر «بوجبا».
كانت هذه تفاصيل خبر نجم أستون فيلا يفضل مانشستر يونايتد على عملاقي إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.