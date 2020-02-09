شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أستون فيلا يفضل مانشستر يونايتد على عملاقي إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفضل جاك جريليش، نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي، الانتقال إلى مانشستر يونايتد عوضًا عن التوجه إلى أي من عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

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وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى اهتمام الأندية الثلاثة بخدمات اللاعب، الذي يقترب من الحصول على استدعائه الأول لتمثيل المنتخب الإنجليزي.

وأضافت أن قائد الفيلانز يفضل ارتداء قميص الشياطين الحمر، فيما ينتظر أن يطلب فريقه مبلغ لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدماته، إلا أن استمرار النادي في البريميرليج سيكون عاملًا حاسمًا في قوة الفريق أثناء المفاوضات.

ومن جهة مانشستر يونايتد، فسيلعب مستقبل لاعبه بول بوجبا دورًا في حسم هذه الصفقة، ففي حال رحيله سيفتح الباب لضم «جريليش»، ومن أجل ذلك يبدو النادي مستعدًا لتخفيض سعر «بوجبا».