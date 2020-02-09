شكرا لقرائتكم خبر عن مورينا لاعب صن داونز يجري جراحة اليوم بعد إصابته الخطيرة بالكاحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجري ثابيلو مورينا، جناح أيمن صن داونز، جراحة اليوم الأحد، بعد تعرضه لإصابة خطيرة، أمس، خلال مباراة سوبر سبورت، في دور الـ16لكأس جنوب إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع «فيس بوك» صورة للاعب بعد الفحوصات التي أجراها، وأرفقتها بتعليق: «ثابيلو مورينا، جناح يجري جراحة اليوم بعد تعرضه لكسر وأضرار بأربطة الكاحل».

ويصطدم الأهلى بفريق صن داونز في ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، وحدد الفريق الأحمر 29 فبراير موعداً لمباراة الذهاب.