شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتابع «روز» تمهيدًا لضمه في الصيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يتابع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الظهير الأيسر الإنجليزي داني روز، المنتقل حديثًا من توتنهام إلى نيوكاسل، تمهيدًا للتعاقد معه الصيف القادم.
ويقضي «روز» فترة إعارة في نيوكاسل بعد خروجه من حسابات المدير الفني جوزيه مورينيو.
وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن باريس سان جيرمان كان مهتمًا بالتعاقد مع «روز» خلال فترة الانتقالات الماضية، في الوقت الذي بدا فيه الظهير الأيسر للفريق الفرنسي لايفن كورزاوا في طريقه للمغادرة.
ولا يزال «كورزاوا» محل اهتمام يوفنتوس وأرسنال، اللذان من المرجح تحركهما في الصيف لضمه، ليترك ذلك الفريق الباريسي في حاجة إلى ظهير أيسر، فيما سيكون «روز» على رأس قائمة المطلوبين، حسب الصحيفة البريطانية.
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