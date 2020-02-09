شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ : مواجهات الأهلى فى فبراير مصيرية.. ولقب السوبر أول هدية للجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباريات الأهلي في فبراير



أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، للنادي الأهلي على أهمية المباريات التي تنتظر الفريق في فبراير الجاري، والتي يتطلع خلالها الجهاز الفني لتحقيق أهدافه على كافة المستويات.



الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المحلى

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي بالنادي الأهلي :«بالتأكيد نتعامل مع كل مباراة على حدة، والجميع يدرك جيداً أهمية المباريات التي تنتظرنا هذا الشهر، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وأيضا موقعة السوبر المحلي التي نسعى للفوز بها وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء».

وأضاف عبد الحفيظ أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة شديدة في إسعاد جماهيرهم هذا الموسم بحصد الألقاب والتواجد على منصات التتويج، مؤكدًا أن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في الحفاظ على مسيرة البطولات.



الأهلي ضد طلائع الجيش

وأشار إلى أن الأهلي لديه مواجهة مهمة جدا أمام طلائع الجيش غدا، ويتطلع خلالها الجهاز الفني واللاعبون لتحقيق الفوز فيها، ومواصلة الانتصارات المحلية، وإحكام السيطرة على قمة الدوري.

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وأضاف عبد الحفيظ أنه عقب الانتهاء من مواجهة الطلائع سيبدأ الجميع التحضير لمباراة المصري المهمة جدا أيضا في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي.



موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدا الاثنين ، بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ17 للدوري. الأهلي ضد صن دوانز

واختتم مدير الكرة بالأهلي حديثه قائلا: «بالطبع ندرك جيدا أهمية مباراة صن داونز المرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي المحدد لها يوم 29 فبراير الجاري، وفي الوقت نفسه نذكر اللاعبين بشكل متكرر بأهمية المرحلة التي تسبق مواجهة صن داونز، والتي تشهد خوض مباريات في منتهى القوة أمام الطلائع والمصري، ثم خوض مواجهتي الزمالك في السوبر المحلي والدوري يومى 20 و24 فبراير الجاري على الترتيب».

كان الأهلى نجح فى فك عقدة بيراميدز بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى المصرى.

جدول ترتيب الدورى المصرى



ويتربع الأهلي على عرش الدوري المصري بلا منازع بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة ويمتلك 3 مباريات مؤجلة، بينما تراجع بيراميدز إلى المركز الخامس بعدما توقف رصيده عند النقطة 26.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ومازال في منطقة الصراع مع الهبوط، حيث إنه يبتعد عن نادي مصر صاحب المركز الأخيرة بأربع نقاط فقط.