شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى يخصم 50 ألف جنيه من لاعبي الاتحاد السكندري .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق بخصم 50 الف جنيه من مستحقات كل لاعب عقب الخسارة المفاجئة لزعيم الثغر امام اسوان امس في ملعب المكس .

وجاءات العقوبات التي وقعها المجلس على اللاعبين عقب الجلسة التي عقدها مصيلحى وعضوى المجلس إبراهيم شعبان وأحمد فؤاد مع الجهاز الفني واللاعبين والتي كانت فيها انتقادات عنيفة لمستوى اللاعبين بعد الخسارة وعدم تقديم الأداء الذى يليق بزعيم الثغر الذى فرط في نقاط عديدة جعلت الفريق يتراجع في الترتيب بعد ان كان في الوصافة خلف الأهلى .

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وأكد مصيلحي للاعبين، أنه يشعر بحزن شديد ودهشة من الأداء الباهت للاعبين والذى ليس له ما يبرره خاصة أن الفريق ابتعد عن المربع الذهبي وغياب حلم اللعب في البطولات الدولية ، في الوقت الذى وفر المجلس كافة احتياجات الفريق من أجل تحقيق حلم جماهير الإسكندرية .

وتحدث طلعت يوسف المدير الفني للفريق خلال الجلسة واصفا ما حدث ما هو الا استهتار من جانب اللاعبين الذين لم يسغلوا الفرصة والتقدم في جدول المسابقة بفقدان نقاط في وقت صعب وبدون مبرر مشيرا الى غياب الروح عن اللاعبين وليس لديهم طموح تحقيق بطولة .

ورغم اعتذار اللاعبين وتعهدهم بعوده الانتصارات من جديد والعمل على بذل الجهد لإسعاد الجماهير والعودة للانتصارات بداية من المباراة القادمه فى كأس مصر إلا أن مصيلحى خرج غاضبا عقب الجلسة وغادر النادى ولم يتابع المباراة الودية التى بدأت منذ قليل فى اشارة واضحة عن حاله عدم الرضى التى أصابت مجلس الإدارة والجماهير التى شنت غضبها على اللاعبين وخاصة المهاجمين حيث نال خالد قمر و انيس سالتو و نور السيد وهشام محمد النصيب الأكبر من غضب الجماهير وانتقادهم.